Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп отложил визит в КНР из-за продолжающейся военной операции против Ирана, а не из-за нежелания Пекина участвовать в обеспечении безопасности прохода судов через Ормузский пролив, передает телеканал Fox Business. "Президент считает, что ему важно быть здесь, в Соединенных Штатах, а не ездить по зарубежью Это не имеет отношения к просьбе к Китаю принять участие (в обеспечении безопасности) в Ормузском проливе", - подчеркнул Бессент. До этого министр финансов США назвал "узкоспециализированной" мерой вывод из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры по состоянию на 12 марта. Он отметил, что отмена санкций, связанная с блокировкой Ираном Ормузского пролива, не принесет России значительной выгоды. 6 марта Bloomberg сообщал, что резкий рост цен на нефть, вызванный атакой США на Иран, может способствовать увеличению резервных фондов России. СМИ также отмечали, что из-за конфликта между США, Израилем и Ираном у России может появиться возможность вернуть себе влияние на энергетическом рынке Европы. Кроме того, издание назвало президента России Владимира Путина "безусловным победителем" этой войны.