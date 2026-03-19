Италия и Дания обратились с призывом к Фон дер Ляйен

Власти Италии и Дании предупредили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, премьер Италии Джорджа Мелони и ее коллега из Дании Метте Фредериксен направили фон дер Ляйен письмо. В нём они предупредили главу ЕК о волне миграции, сравнимой с наплывом беженцев в 2015 году.

Мелони и Фредериксен подчеркнули, что речь идет о гуманитарной катастрофе для жителей Дальнего Востоке и в то же время об ударе по «безопасности и сплоченности» ЕС. Премьеры призвали фон дер Ляйен подготовить ЕС к этому сценарию.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Под обстрелы также попали Дубай, Абу-Даби, Доха, Манама. Были закрыты аэропорты и отменены сотни рейсов.