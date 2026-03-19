Глава МИД Омана: США ошиблись, ввязавшись в войну с Ираном

США совершили огромную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном. Такое мнение выразил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в колонке для The Economist.

Он считает, что израильское руководство убедило США в скорой капитуляции Ирана после ударов и гибели лидера. Но этого не произошло.

«Но теперь стало ясно, что для достижения определённых Израилем целей потребуется длительная военная кампания, в ходе которой США будут обязаны приступить к наземной фазе», — пишет дипломат.

Аль-Бусаиди назвал удары по Ирану незаконными, а ответные действия Тегерана — неизбежными.

Он призвал «друзей Америки» помочь ей выйти из конфликта, так как страна утратила контроль над своей внешней политикой.

Ранее издание Daily Mail писало, что Трамп совершил ошибку, напав на Иран.