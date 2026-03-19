Обед премьера Японии и Трампа отменили

Рабочий обед премьера Японии Санаэ Такаити, которая находится с визитом в США, с главой Белого дома Дональдом Трампом отменен. Об этом сообщило агентство Jiji, ссылаясь на источники в правительстве.

Вместо этого, указывает агентство, увеличится время для двусторонней встречи.

О причинах отмены обеда пока не сообщается.

Премьер Японии Санаэ Такаити прибыла в Соединенные Штаты со своим первым визитом в этом качестве. По японскому времени саммит должен пройти поздно ночью 20 марта, после саммита Такаити сразу же вылетит в Японию.

До этого газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источник писала, что президент США, призвавший лидеров ряда стран отправить военные корабли в Ормузский пролив, может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в американскую столицу.

9 марта президент России Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

