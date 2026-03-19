Раскрыто возможное местонахождение Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скрывается в бункере, где иранским ракетам не удастся достать его, а также использует сгенерированные изображения. Об этом заявил «Аргументам и фактам» политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли бывший верховный лидер Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур. В ответ Тегеран начал атаки по территории Израиля.

17 марта иранский телеканал SNN сообщил о том, что один из ударов был нанесен по цели около офиса премьер-министра Израиля в Иерусалиме. По данным канала, ракеты упали всего в нескольких метрах от здания.

По мнению политолога Александра Перенджиева, Нетаньяху находится там, где его не достанут иранские ракеты.

«Он не будет подставляться под эти удары. Не зря он шифруется, в том смысле, что иногда вместо живого Нетаньяху мы видим цифрового. Поэтому он скрывается, чтобы Иран его не достал», – заметил он.

Ранее в Сети было распространено видео, на котором Нетаньяху сидит в кофейне и отвечает на вопросы. Интернет-пользователи посчитали, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.