Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с тем, что российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство страны, рассказал глава МИД республики Маргус Цахкна. Об этом пишет «Фонтанка».

© Вечерняя Москва

По словам министра, нарушение воздушного пространства произошло у северного побережья Эстонии. По его словам, «угрозы безопасности Эстонии не было».

«Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло 18 марта, оставшись там примерно на одну минуту», — уточнил Цахна.

Российские власти не посчитали необходимым прокомментировать очередные обвинения со стороны Таллина.

Ранее сообщалось, что власти стран Балтии оперативно реагируют на нарушения — мнимые и реальные — воздушных границ республик.

Вместе с тем, в Минобороны России регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.