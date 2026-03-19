Эстония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова из-за того, что российский истребитель Су-30 якобы нарушил воздушной пространство прибалтийской страны. С таким заявлением в четверг, 19 марта, выступил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна.

По его информации, нарушение воздушного пространства произошло у северного побережья Эстонии.

— Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло 18 марта, оставшись там примерно на одну минуту. Угрозы безопасности Эстонии не было, — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Российская сторона обвинения Таллина пока не комментировала.

В декабре Эстония ранее обвинила трех пограничников из России в нарушении государственной границы. После этого в Таллин вызвали высокопоставленного дипломатического представителя Москвы.

Министерство иностранных дел Эстонии до этого вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.