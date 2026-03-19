Опубликованы снимки самого уродливого самолета в мире

Японский реактивный самолет Kawasaki EC-2 стал самым уродливым в мире. Борт разработан на базе транспортной модели и отличается необычным внешним видом. Стараниями инженеров самолет получил дутый нос и два горба в верхней части корпуса.

EC-2 будет вести радиоэлектронную борьбу на большой дальности, а также воздействовать на системы противника в электромагнитном спектре. Он заменит единственный в Японии самолет-РЭБ Kawasaki EC-1, который был создан путем переоборудования транспортного C-1.

Фотографии необычной модели вызвали восхищение авиационных энтузиастов и разошлись по социальным сетям.