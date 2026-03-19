Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал снять санкции с России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который привел к скачку цен на энергоносители.

По словам политика, хаос на Ближнем Востоке приобретает глобальный характер и провоцирует скачок цен на газ и нефть. Филиппо считает, что последующий скачок цен на электричество может привести к экономической и социальной катастрофе для фермеров, промышленности и обычных домохозяйств.

«Необходимо немедленно <…> снять антироссийские санкции!» — написал Филиппо.

Он также заявил о необходимости заморозить цены во Франции, снизить НДС до 5,5% и «избавиться от ЕС», чтобы уйти с европейского рынка электроэнергии.

До этого британский портал UnHerd призвал страны ЕС снять с России санкции на поставку энергоносителей в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Журналисты отметили, что европейские лидеры могут «сделать что-то полезное для безопасности континента», когда осознают необходимость подобных мер.

Депутат Европарламента Фабио де Маси также заявлял, что возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза в целом.