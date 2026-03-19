В США предсказали «падение империи Запада» из-за Ирана

Американский аналитик Алекс Крайнер считает, что США теряют контроль над Ближним Востоком и в итоге будут вытеснены из региона. Об этом сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на интервью Крайнера.

По мнению аналитика, если из-за американо-израильской войны против Ирана треть мирового сырья и половина танкеров с СПГ застрянут в Персидском заливе, Запад столкнется с серьёзными проблемами.

Крайнер указал, что цены сейчас на 67-70 процентов выше, чем два месяца назад. Он предупредил, что крупные ценовые шоки могут длиться годами.

«Нельзя исключать возможность, что цена за баррель нефти действительно поднимется до 380 или до 500 долларов - или кто знает, до каких высот. <…> Думаю, у нас большие проблемы», - подчеркнул Крайнер.

Он отметил, что многие западные политики и правительства не воспринимают эту угрозу всерьез. По его словам, они все еще «одержимы Россией и Украиной».

«Совершенно нереалистично думать, что [президент США Дональд] Трамп сможет контролировать Россию. И очевидно, что они теряют контроль над Ближним Востоком. <…> Мы станем свидетелями падения империи Запада, или Запад замкнется в себе», - заключил аналитик.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Атаки по нефтехранилищам и другой инфраструктуре, а также блокировка Ормузского пролива, привели к росту цен на нефть Brent выше ста долларов за баррель.