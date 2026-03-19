Глава киевского режима Владимир Зеленский использует членство страны в Европейском союзе (ЕС) в качестве козыря на выборах президента республики, в случае если они состоятся, пишет «РБК-Украина».

Для Зеленского же членство Украины в европейском объединении — это в том числе крупный политический козырь, с которым можно смело идти на любые выборы, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Сообщается, что главе киевского режима мирное соглашение и его достижение будет сложно «продать» обществу Украины в качестве грандиозной победы. Поэтому заслуга вступления в Европейский союз будет понятна каждому, резюмировали обозреватели издания.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на то, что страны европейского объединения преодолеют вето Венгрии и разблокируют кредит бывшей советской республике в размере 90 млрд евро.