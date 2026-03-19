Каллас высказалась о согласовании Евросоюзом кредита Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о том, что не уверена в согласовании в ходе саммита ЕС кредита Украине на 90 млрд евро.

Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас пришло время выразить поддержку Украине. Я не очень оптимистично настроена, но мы будем пытаться сделать, что должны», - заявила она.

Ранее Будапешт заблокировал финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения работы нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод, используемый для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, не действует с 27 января. Украинская сторона заявила, что прекращение его работы произошло из-за поломки. Однако премьер-министра Венгрии Виктор Орбан отметил, что украинские власти не допускают группу экспертов к осмотру трубопровода.