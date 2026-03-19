Кая Каллас: решение по Украине не должно означать капитуляции Киева

Евросоюзу (ЕС) необходимо завершить конфликт на Украине на условиях, исключающих полную капитуляцию Киева перед Москвой. С таким призывом выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Действительно настало время продемонстрировать нашу поддержку Украине. Завершение войны крайне важно для того, чтобы найти решение, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией», — сказала Каллас.

По ее словам, война на Ближнем Востоке связана с украинским конфликтом и Россия якобы получает выгоду от эскалации в регионе. Каллас подчеркнула, что Европа должна активизировать усилия по урегулированию на приемлемых для Киева условиях.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. Известно, что политик потребовал отставки Каллас на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам.