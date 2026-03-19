Европейская страна решила помочь США с разблокировкой Ормузского пролива

Великобритания намерена помочь США с разблокировкой Ормузского пролива, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти и газа. Об этом пишет британская газета The Times.

По данным издания, в помощи США задействована «небольшая группа британских специалистов по планированию». Ожидается, что совместно со своими американскими коллегами они разработают варианты обеспечения прохода судов через пролив.

«Они отправились в США после того, как удары по иранскому газовому месторождению поставили под угрозу мировые поставки энергоносителей», - говорится в статье.

При этом издание подчеркнуло, что Великобритания вряд ли будет направлять корабли Королевского флота для сопровождения судов в проливе из-за большой опасности таких действий.

Великобритания и другие союзники США неохотно присоединяются к военным операциям против Ирана. Однако после завершения боев союзники, такие как Великобритания и Япония, могут рассмотреть возможность помощи США в обнаружении мин, со ссылкой на осведомленные источники пишет CBS News.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует уже на этой неделе объявить о создании коалиции из нескольких стран, готовых участвовать в сопровождении судов через Ормузский пролив. При этом Великобритания, Франция, Германия и Южная Корея уже выразили нежелание помогать Вашингтону.

А сам Трап отмечал, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и сетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем.