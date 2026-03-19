Каллас призвала ЕС не допустить капитуляции Украины перед Россией

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС должен добиваться такого варианта урегулирования на Украине, который не означал бы полной капитуляции Киева перед Москвой. Об она сказала перед саммитом лидеров объединения.

«Нужно найти решение по Украине, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией», – подчеркнула Каллас.

По ее словам, европейским странам необходимо демонстрировать поддержку Украине, поскольку ситуация на Ближнем Востоке напрямую влияет и на украинскую повестку. Каллас уточнила, что Россия, по ее мнению, получает выгоду от нынешней эскалации между США, Израилем и Ираном. Заявление прозвучало на фоне сложных дискуссий внутри ЕС о дальнейшей помощи Киеву.

