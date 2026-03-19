Бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган занял пост секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики после гибели Али Лариджани. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил портал Didban Iran.

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта сообщил, что Али Лариджани был убит в результате авиаудара военно-воздушных сил еврейского государства. Позже власти Ирана подтвердили его смерть. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности.

Некоторое время спустя Корпус стражей исламской революции анонсировали волну новых ударов по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани.

Также 18 марта Кац сообщил, что Исмаил Хатиб убит ночью 18 марта в Тегеране в результате израильского авиаудара. Министр добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили израильской армии убивать любого высокопоставленного иранского деятеля без необходимости дополнительного разрешения.