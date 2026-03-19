Раскол MAGA: как война в Иране подставит республиканцев

Старший редактор The American Conservative, доктор политических наук Эндрю Дэй считает, что война против Ирана отталкивает избирателей президента США Дональда Трампа. Дэй предупредил, что это снижает шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

В своем недавнем посте Трамп заявил, что движение MAGA (с англ. «Сделаем Америку снова великой») - это он сам. Одна из целей MAGA, по его мнению, не допустить, чтобы Иран «обладал ядерным оружием для уничтожения Соединенных Штатов Америки, Ближнего Востока и, в конечном итоге, всего остального мира».

«MAGA - это о том, чтобы остановить их раз и навсегда», - заявил Трамп.

Многие избиратели Трампа были удивлены, услышав, что лозунг MAGA - про войну против Ирана, отмечает Дэй. Конечно, Трамп не всегда был последователен в своей риторике по вопросам войны и мира, но в 2016 году он отличился на республиканских праймериз, резко раскритиковав «вечные войны» и, в частности, войну в Ираке. А на выборах 2020 и 2024 годов он хвастался тем, что не начинал новых войн в течение своего первого срока.

«Мы будем измерять свой успех не только выигранными сражениями, но и войнами, которые мы закончим, - и, что еще важнее, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся», - сказал Трамп в своей инаугурационной речи в начале 2025 года.

Президент США обещал, что самым большим его наследием станет «роль миротворца и объединителя». Спустя четырнадцать месяцев Трамп предстал в роли разжигателя войн. В результате пострадают движение MAGA и Республиканская партия, уверен Дэй.

На шумном митинге в Кентукки на прошлой неделе заявление Трампа, что США «выиграли войну», вызвало неловкое молчание. Избиратели, поддерживающие MAGA, составляют лишь около 15 процентов электората, указал Дэй. Трамп выиграл президентские выборы не только благодаря их поддержке. Скорее, он также завоевал поддержку традиционных республиканцев и независимых избирателей.

Недавние опросы показали, что лишь 24-32 процента независимых избирателей поддерживают удары по Ирану. Кроме того, около четверти избирателей Трампа на выборах 2024 года выступают против решения начать войну с Ираном.

Снижение энтузиазма среди традиционных республиканцев и существенная потеря поддержки со стороны независимых избирателей будут означать полный провал Республиканской партии на промежуточных выборах в этом году и на президентских в 2028-м. Следующий кандидат от республиканцев столкнется со значительными трудностями, если война с Ираном превратится в трясину, предупреждает Дэй. Если конфликт затянется, демократы смогут использовать антивоенный настрой, который помог Бараку Обаме одержать победу в 2008 году.

Вторичные последствия войны также не улучшат ситуацию. Инфляция, возможно, была главной причиной, побудившей американский народ вернуть Трампа в Белый дом. Но закрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, уже привело к резкому росту цен и грозит спровоцировать глобальную рецессию. Больше всего пострадают избиратели из рабочего класса, и они будут винить Трампа и наказывать его партию на выборах.