Вступление Украины в ЕС сравнили с машиной без двигателя

Вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) без выполнения необходимых условий напоминает машину без двигателя. Такое сравнение провел один из анонимных собеседников «РБК-Украина».

© Lenta.ru

Журналисты отметили, что источник подчеркнул — в таком случае «вроде бы и машина есть, но на ней никуда не уедешь».

«Схема, которая была возможна с получением вами кандидатского статуса, принципиально невозможна с членством — ничего просто не будет работать. Тем более, если речь идет о присоединении такой огромной страны как Украина. И тот факт, что вы ведете войну, являетесь жертвой агрессии никак не отменяет того факта, что вам необходимо провести необходимые реформы», — подчеркнул он.

По словам собеседника издания, в первую очередь они должны коснуться верховенства права.

Отмечается, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский пытается получить для страны статус члена Евросоюза авансом, обязуясь впоследствии в кратчайшие сроки выполнить необходимые для этого условия. По словам журналистов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен узнавала о готовности представителей стран-членов ЕС рассмотреть такой вариант.

Ранее стало известно, что в ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен. Отмечается, что одной из причин этого стал крах усилий по ускоренному вступлению Украины в ЕС.