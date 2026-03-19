Обзор иноСМИ: как война в Иране ударит по Украине и кто выйдет из НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

ЕС готовится наказать Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан пересёк красную линию в противостоянии с ЕС, заблокировав кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС и одного министра европейского правительства. Хотя Евросоюз до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией - к примеру, ЕС не стал лишать Будапешт права голоса - эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов в стране 12 апреля. По словам чиновников, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии, но наступит гораздо быстрее, если Орбан будет переизбран.

Шведский министр по делам Европы Джессика Розенкранц назвала поведение Венгрии «новым минимумом». На вопрос, рассмотрит ли Стокгольм правовые инструменты против Венгрии, включая применение статьи 7 Договора о ЕС для лишения Будапешта права голоса, она ответила: «Безусловно, мы открыты для этого». Если Орбан будет переизбран, «между странами развернется серьезный разговор о том, как действовать в будущем», сказал один из дипломатов. Что именно предпримет ЕС, чтобы обуздать Орбана, остается открытым вопросом. Статью 7 будет применить непросто, но другие юридические варианты, такие как урезание финансирования от ЕС, уже рассматриваются. Дипломаты заявили Politico, что на Орбана также могут подать в суд.

«Израиль вышел из-под контроля»

Джо Кент, экс-директор Национального контртеррористического центра США, подавший в отставку из-за несогласия с войной против Ирана, заявил, что Израиль «вышел из-под контроля». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на интервью Кента Такеру Карлсону. Кент утверждает, что решение нанести удара по Ирану было «продиктовано Израилем».

Кент - ветеран боевых действий, прослуживший более 20 лет в армии США и совершивший 11 боевых командировок на Ближний Восток. По его мнению, израильтяне знали, что атаки «запустят цепную реакцию, а значит, иранцы ответят». Кент подчеркнул, что не было никаких разведывательных данных, указывающих, что Иран планирует нанести удар по США первым. По мнению Кента, президент США Дональд Трамп знает, что война «идет неважно». Кент рассказал, что решил уйти в отставку, так как растущее количество погибших американских военнослужащих стало для него «настоящим переломным моментом».

Как война в Иране сделает украинскую зиму еще холоднее

Война на Ближнем Востоке может сделать следующую зиму «еще более нервной» для Украины, предупреждает экономист Алексей Кущ. В первую очередь речь идет о газе, который становится дороже. Из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном Европа, а вместе с ней и Украина, рискует столкнуться со сверхвысокими ценами и перебоями поставок сжиженного природного газа (СПГ), пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинских журналистов.

При потреблении 19–20 миллиардов кубометров газа в 2025 году добыча природного газа на Украине упала до 16,9 миллиарда кубометров. В то же время импорт газа вырос почти в девять раз - с 724 миллионов кубометров до рекордных 6,5 миллиарда. На поставки из Европы в кризис полагаться не приходится, а запуск новых собственных скважин - это длительный процесс, требующий значительных инвестиций, времени и «определенной стабильности и предсказуемости». До начала нового сезона закачки газа остается совсем немного времени. Можно надеяться на стабилизацию ситуации на мировых рынках, но энергетическая политика «строится не на надеждах, а на подготовке к худшим сценариям», заключил Кущ.

«От Берлинской стены до Иранской стены: очертания новой холодной войны»

В августе 1961 года была возведена Берлинская стена, ставшая одним из самых ярких символов холодной войны. Ее бетонная форма и колючая проволока олицетворяли политическое разделение, которое десятилетиями определяло мир. Стена простояла до 9 ноября 1989 года, пав в исторический момент, изменивший карту международного порядка, пишет оманское издание Oman Daily. По версии автора статьи, крайне важно обращаться к этому символу, наблюдая за сегодняшними событиями, прежде всего за войной США и Израиля против Ирана. Эта война возвращает мир к старому вопросу: формируются ли в международной политике черты новой холодной войны? С распадом СССР в мире заговорили о новом порядке, который утвердит США в качестве единственной сверхдержавы. В 1990-е годы идея международного разделения угасла с заявлениями о конце истории и триумфе западного капитализма.

За три десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, международная обстановка изменилась. Значительный экономический подъем Китая и восстановление влияния России привели к зарождению нового международного порядка. В этом более широком контексте нынешняя война против Ирана приобретает особое значение. События, связанные с этой войной, нельзя рассматривать как ограниченный региональный конфликт, считает автор Oman Daily. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил на этой неделе, что Россия и Китай поддерживают Иран политически и в других областях, и что военное сотрудничество между Тегераном и Москвой «не является секретом». Некоторые исследователи описывают это сотрудничество как своего рода «геополитическую ось», постепенно формирующуюся в противовес Западу. Именно на этом этапе возникает метафора «иранской стены»; не бетонной, как в Берлине, а геополитической линии, где пересекаются интересы и балансы сил крупных держав. Хотя история не повторяется точь-в-точь, мир после этой войны уже не будет прежним.

В Испании допустили выход страны из НАТО

Политический обозреватель Ману Левин заявил в эфире La Base, что Испания может выйти из НАТО. По его мнению, это может произойти из-за войны, которую США во главе с президентом Дональдом Трампом ведут против Ирана. Журналист подчеркнул, что многие испанцы выступают за нейтральную позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

По словам Левина, многие в Испании недовольны, что их страна критикует НАТО, говорит о незаконности атак США, но все еще идет «рука об руку» с НАТО и остаётся частью альянса. По мнению обозревателя, Мадриду стало сложно совмещать свою внешнюю политику и членство в альянсе.