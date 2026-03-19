Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

В Белоруссии нет политзаключенных, потому что нет «политических» статей.

Такое заявление на переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители», — заявил президент республики.

Он добавил, что при этом Минск готов соблюдать достигнутые с Вашингтоном договоренности «на эту тему».

В ходе беседы белорусский президент также назвал себя сторонником Трампа. По словам Лукашенко, он поддерживает американского лидера, несмотря на ошибки руководства США.