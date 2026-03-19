В сети восхитились красотой 22-летней преступницы из Уругвая. Татьяна Альба попала в объективы камер во время рейда американского подразделения Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Боливии. Девушку арестовали вместе с ее родственником — наркобароном Себастьяном Марсетом, который скрывался от правосудия с 2022 года. Он был одним из самых разыскиваемых наркодилеров. Власти США предлагали за его поимку два миллиона долларов.

После того как пресс-служба полиции Боливии опубликовала снимки задержания банды, в социальных сетях начали обсуждать внешность Татьяны. Многих пользователей поразило хладнокровие девушки, которая продолжала улыбаться, даже когда ее заковали в наручники. В сети стали пророчить Альбе модельную карьеру, а некоторые даже требовали освободить ее из тюрьмы.

Как выглядит самая красивая преступница Уругвая — в галерее «Рамблера».