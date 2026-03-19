Лукашенко сделал неожиданное предложение представителям США

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом выступил с инициативой расширить повестку переговоров. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер предложил обсудить не только ситуацию вокруг Украины, но и более широкий круг глобальных проблем, уделив особое внимание эскалации на Ближнем Востоке.

«Убедительно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не ограничились только проблемами Украины. Но и обсудили глобальные. К примеру, войну на Ближнем Востоке», - обратился Лукашенко к членам делегации.

Он подчеркнул, что его взгляд на происходящее в мире может быть полезен американской стороне, учитывая специфику текущих военных действий.

В ответ на это заявление Джон Коул уточнил, имеет ли президент Беларуси в виду непосредственно конфликт с Ираном. Лукашенко подтвердил, что его оценка касается именно этой эскалации, и выразил готовность к предельно откровенному разговору на данную тему, несмотря на то, что США ведут боевые действия против стран, которые Минск считает дружественными.

Белорусский лидер также дал высокую личную оценку американскому руководству.

Лукашенко о переговорной повестке с США: «Вопросов куча»

«Я все так же, несмотря на ряд ошибок Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего Президента», — заявил он, обращаясь к спецпосланнику.

Лукашенко попросил донести его позицию по ближневосточному кризису до Дональда Трампа.

Переговоры в Минске проходят на фоне сложной международной обстановки, когда США и их союзники ведут активные военные кампании на Ближнем Востоке, а конфликт на Украине продолжает оказывать влияние на глобальную безопасность.

Предложение Лукашенко стать посредником или как минимум площадкой для обсуждения этих вопросов может свидетельствовать о стремлении Минска вернуться в большую дипломатическую игру.