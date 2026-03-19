В Китае забили тревогу из-за «подарка» Путину от США

Обострение ситуации на Ближнем Востоке усиливает переговорные позиции президента России Владимира Путина по Украине. Об этом со ссылкой на китайское издание Asia Times пишет РИА Новости.

По данным издания, до начала американо-израильской военной операции против Ирана казалось, что Москве придется идти на компромисс в ходе мирного урегулирования на Украине, «хотя бы по некоторым требованиям».

«Теперь же у Владимира Путина больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке [президента США Дональда] Трампа», — отмечается в статье.

Журналисты считают, что российский лидер может еще больше увеличить свои шансы, если предложит хорошие условия стратегического партнерства с США с упором на ресурсы после завершения конфликта на Украине.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе и Тегеран. В ответ Иран ударил по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. А также перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В результате цены мировых нефтяных рынках начали стремительно расти.

При этом на этой неделе Трамп назвал союзников США по НАТО «очень глупыми», поскольку они проигнорировали его просьбы о военной поддержке в Ормузском проливе.

Президент США заявил, что на фоне этого Вашингтону «безусловно, стоит задуматься о пересмотре своей роли» в НАТО.