В Бельгии назвали условие для разблокировки €90 млрд помощи Киеву

Киев столкнулся с серьезным препятствием в получении финансовой помощи от Евросоюза. Как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, Будапешт намерен удерживать блокировку кредита в размере 90 млрд евро до проведения парламентских выборов в стране.

По словам политика, такая позиция венгерского руководства может быть частью предвыборной кампании. Однако он подчеркнул, что подобное поведение неприемлемо для стран-участниц сообщества.

«Возможно, это будет сложно до выборов в Венгрии, потому что у меня есть ощущение, что это является частью его избирательной кампании, но необходимо исполнять принятые здесь решения», — заявил де Вевер.

Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения вместе с лидерами стран ЕС, а потом говорить: «Я не готов» исполнять то, что сам решил.

Голосование в Венгрии назначено на 12 апреля, и до этой даты, как полагают в Брюсселе, рассчитывать на разблокировку помощи не стоит.

Конфликт интересов вокруг финансовой поддержки Киева возник на фоне проблем в энергетической сфере. Напомним, что 27 января Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии, официально сославшись на повреждения инфраструктуры.