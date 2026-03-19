Заявления американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из мирных переговоров по Украине стали подарком президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

Автор статьи задается вопросом, что же все-таки имел в виду Рубио, говоря о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.

По его словам, что бы ни имел в виду госсекретарь, «его слова стали последним американским подарком мистеру Путину», напоминая, что после после инаугурации Трамп и его помощники по национальной безопасности на каждом шагу делали заявления, которые играли на руку России.

12 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению Путина провел встречу с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона. Он уточнил, что участники переговоров обсудили перспективные проекты, способные содействовать восстановлению двусторонних отношений и стабилизации текущей кризисной ситуации на мировых энергетических рынках.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану.

