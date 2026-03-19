Названа ключевая тема саммита ЕС

Среди тем саммита ЕС в Брюсселе будут обсуждаться конфликт на Ближнем Востоке и преодоление вето на выделение кредита Киеву. Но главным вопросом станет энергетика, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Саммит Евросоюза пройдет 19-20 марта. Ранее Будапешт заблокировал финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». А канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Брюссель игнорировать позицию Венгрии.

По данным издания, ситуацию дополнительно обострило то, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана и сейчас лидеры стран ЕС «сталкиваются с растущим давлением с целью сдерживания цен на энергоносители».

«Дипломаты и чиновники ЕС сходятся во мнении, что энергетика - самый сложный вопрос на повестке дня, и что предпринятые здесь шаги могут определять политику ЕС на долгие годы», - говорится в статье.

При этом европейские чиновники признают, что пока есть «общая обеспокоенность, но нет общего рецепта».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран нанес ответные удары по Израилю, по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Также Тегеран заблокировал проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Все это привели к росту цен на нефть Brent выше ста долларов за баррель. По мнению аналитиков, если война затянется, цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель.

Также 19 марта резко повысилась биржевая стоимость газа в Европе — на 30%, до более чем 850 долларов за тысячу кубометров. В последний раз такой уровень цен наблюдался в январе 2023 года.