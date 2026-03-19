Иран полностью отрезали от интернета на рекордный срок

Почти три недели иранцы остаются без доступа к интернету – это рекордный по продолжительности случай в истории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на международную службу мониторинга NetBlocks.

«Вот уже 20-й день как в Иране наблюдаются отключения интернета, связь с внешним миром недоступна для населения более 456 часов. Это самое длительное отключение интернета в истории Ирана, превзошедшее отключения, введенные во время протестов в январе», – говорится в сообщении NetBlocks.

Эксперт компании Kentik Даг Мадори рассказал The New York Times, что примерно 99% жителей страны лишены постоянного доступа к интернету. В первые дни после начала военной операции США и Израиля в Иране работали внутренние сайты и приложения, однако сейчас сбои затронули даже национальный мессенджер и банковские сервисы.

По информации издания, многие иранцы не могут связаться с родственниками за границей и лишены возможности получать официальные предупреждения о необходимости эвакуации.

Большинство не имеет представления о ходе конфликта и местах нанесения ударов. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых руководителей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по 2 тыс. целей на территории Ирана.

Еще в январе сообщалось, что исламская республика решила подготовиться к возможному отключению от глобального интернета.