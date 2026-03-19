В США назревает скандал по поводу войны в Иране

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард оказалась в центре скандала во время слушаний в Специальном комитете Сената по разведке. Отвечая на вопросы законодателей, она отказалась прямо подтвердить, представлял ли Иран неизбежную угрозу для Америки перед началом военных действий. Как сообщает Financial Times, на прямой вопрос сенатора Джона Оссоффа о том, была ли иранская ядерная программа реальной угрозой, Габбард заявила, что определение такой угрозы - прерогатива исключительно президента, а не разведсообщества.

В ходе напряженной дискуссии сенатор Оссофф настаивал на своем, указывая, что именно разведка должна оценивать уровень опасности для страны.

«Это ваша обязанность - выяснять, что представляет угрозу Соединенным Штатам», - парировал он.

Однако Габбард продолжала уклоняться от прямого ответа, повторяя тезис об исключительных полномочиях главы государства.

Особое внимание привлекло расхождение между письменными и устными показаниями главы Нацразведки. В заранее подготовленном заявлении для комитета Габбард указывала, что ядерная программа Ирана была «уничтожена» в результате совместных ударов США и Израиля в июне прошлого года, и с тех пор Тегеран не предпринимал попыток восстановить мощности по обогащению урана. Однако во время выступления она не только пропустила этот абзац, но и фактически заявила обратное: по данным разведки, Иран пытался восстановиться после нанесенного ущерба еще до возобновления американо-израильских ударов. Сенатор Марк Уорнер заподозрил, что это было сделано намеренно, чтобы не противоречить риторике Белого дома, однако Габбард объяснила пропуск нехваткой времени.

Ситуация обострилась на фоне недавней отставки директора Национального контртеррористического центра Джо Кента. В своем открытом письме президенту он заявил, что Иран «не представлял непосредственной угрозы» для США, и назвал причиной войны давление израильских властей на Трампа. Кент подчеркнул, что не может «с чистой совестью» поддерживать военную кампанию. Габбард в ответ написала в соцсетях, что именно президент несет ответственность за определение угроз, а директор ЦРУ Джон Рэтклифф и вовсе назвал оценку Кента несправедливой, утверждая, что разведданные говорят об обратном.

В устных показаниях Габбард все же признала, что иранский режим «выглядит целостным, но в значительной мере ослабленным», а внутренняя напряженность в стране будет нарастать. Она также отметила, что Иран вряд ли сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету ранее 2035 года, что ставит под сомнение тезис о срочной необходимости военного вмешательства. The Washington Post отмечает, что слушания обнажили противоречия внутри Республиканской партии: председатель комитета Том Коттон назвал позицию Кента «ошибочной», тогда как сам Трамп неоднократно менял обоснования для начала войны — от предотвращения ядерной угрозы до уничтожения ракетной промышленности Ирана.

