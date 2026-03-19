Глава МИД Ирана раскритиковал Макрона

Аракчи раскритиковал Макрона за позицию по атакам на инфраструктуру Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за позицию по атакам на инфраструктуру страны.
На своей странице в соцсети X он отметил, что французский лидер не осуждает американские и израильские атаки против Ирана.
По его словам, «обеспокоенность» Макрона вызвана не ударами Израиля на иранские газовые объекты, а ответными действиями Тегерана.
«Это печально», — заключил министр.
Ранее глава службы скорой помощи Тегерана Мохаммад Исмаил Тавакколи сообщил, что в городе в результате ударов США и Израиля погибли 503 человека, ещё 5,7 тыс. пострадали.
Аракчи подчёркивал, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.