Глава МИД Ирана раскритиковал Макрона

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за позицию по атакам на инфраструктуру страны.

На своей странице в соцсети X он отметил, что французский лидер не осуждает американские и израильские атаки против Ирана.

«Он не осудил Израиль, когда тот взорвал хранилища топлива в Тегеране, подвергнув миллионы людей воздействию токсинов», — написал Аракчи.

По его словам, «обеспокоенность» Макрона вызвана не ударами Израиля на иранские газовые объекты, а ответными действиями Тегерана.

«Это печально», — заключил министр.

Ранее глава службы скорой помощи Тегерана Мохаммад Исмаил Тавакколи сообщил, что в городе в результате ударов США и Израиля погибли 503 человека, ещё 5,7 тыс. пострадали.

Аракчи подчёркивал, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.