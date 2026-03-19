Для главы киевского режима Владимира Зеленского ситуация в конфликте на Украине резко ухудшилась из-за атаки Соединенных Штатов на Иран, сообщает Berliner Zeitung (BZ).

США уже некоторое время усиливают давление на Зеленского, в то же время ослабляются ограничительные меры в отношении Российской Федерации и ставятся под сомнение поставки оружия, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Зеленский назвал единственный способ финансирования ВСУ

Так, переговорная позиция украинской стороны еще больше ослабла. Кроме того, остается вопрос, готова ли бывшая советская республика пойти на болезненные компромиссы.

Пока руководство Украины отвергает требуемые уступки, быстрый прорыв на переговорах остается маловероятным, резюмировал обозреватель издания.