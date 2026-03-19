Российская модель рассказала, как попала в секс-рабство к Эпштейну

Бывшая российская модель и «помощница» американского финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, как она попала в секс-рабство. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание называет девушку Светланой Пожидаевой. Она работала на Эпштейна с 2008 по 2019 год — после смерти финансиста модель сменила имя и переехала в другой город. Первое имя «помощницы» оказалось раскрыто при публикации досье преступника — Минюст США скрыл ее личные данные в качестве отправителя и получателя в большинстве электронных писем, но по ошибке оставил его в тексте некоторых сообщений.

Пожидаева познакомилась с Эпштейном в 2008 году — их свел модельный агент Дэниел Сиад, который сказал, что финансист может устроить ей кастинг в Victoria’s Secret. Предприниматель оформил Светлане визу, а позднее воспользовался связями, чтобы написать иммиграционные письма в США от ее имени. Эпштейн внимательно следил за Пожидаевой, делал компрометирующие фотографии и ожидал регулярной информации о ее отношениях с другими мужчинами. Деньги, которые он давал ей и ее семье, были оформлены в виде займов и тщательно отслеживались.

Когда девушка так и не получила обещанную работу, Эпштейн обвинил ее в том, что она недостаточно хороша. Позднее финансист просил Пожидаеву фотографироваться с известными личностями, с которыми встречался, а позже придумал для нее должности в своих некоммерческих организациях. Кроме того, Пожидаеву заставляли знакомить других моделей с Эпштейном.

«Мне было тяжело: много лет я стыдилась того, что я не была несовершеннолетней, когда познакомилась с ним. Мне было чуть больше двадцати. Я все время думала, что сама виновата в том, что оказалась в такой ситуации», — поделилась Светлана.

Отмечается, что недавно опубликованные файлы Эпштейна пробудили в «помощнице» болезненные воспоминания. В одном из сообщений финансист допрашивал ее из-за фотографий, которые она опубликовала в соцсетях вместе с другими жертвами, обвинив их в том, что так девушки привлекли внимание СМИ. В другом электронном письме Светлана просила Эпштейна выполнить обещание и помочь ее брату в России устроиться на работу. Он этого не сделал.

WSJ отмечает, что многих своих жертв Эпштейн заманивал фальшивыми вакансиями и связями, но почти никогда не выполнял обещания. Он принуждал женщин к массажу, который перерастал в сексуальные услуги. Кроме того, он давил на них для привлечения новых жертв — некоторые жертвы заявляли, что готовы были предложить финансисту других девушек, чтобы самим избежать половых актов с финансистом.

Напомним, что Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.