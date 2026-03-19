В ЕС указали на усиливающийся раскол во внешней политике

Алиса Селезнёва

Разрыв во внешней политике Евросоюза усугубляется, а новые геополитические кризисы все сильнее отдаляют страны, входящие в объединение, друг от друга. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РИА Новости.

По словам неназванного министра иностранных дел одной из стран ЕС, которые привело издание, разрыв во внешней политике «становится все более и более серьезным».

«И становится все более очевидным, что мы не можем действовать как единый блок», — констатировал он.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза в 90 млрд евро, а также новый санкционный пакет против России, на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». После чего канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Брюссель игнорировать позицию Венгрии.

В свою очередь в Будапеште напомнили, что право вето — один из ключевых институтов, которые обеспечивают функционирование Евросоюза. Его ликвидация может в долгосрочной перспективе привести к развалу организации, уточнили в Венгрии.