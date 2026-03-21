Внутри самых опасных тюрем: что делает их угрозой

Тюрьма в массовом представлении — это пространство изоляции, где государство контролирует безопасность и порядок. Однако на практике условия содержания в разных странах сильно различаются, и некоторые учреждения превращаются в зоны постоянного риска для жизни. Подробнее о причинах — в материале «Рамблера».

Переполненность

Одна из ключевых причин опасности — переполненность тюрем. Когда число заключенных превышает вместимость учреждения в несколько раз, система перестает функционировать нормально.

Показательный пример — тюрьма Нью-Билибид на Филиппинах. Она была рассчитана примерно на шесть тысяч человек, однако фактически в разные годы там содержалось до 25–28 тыс. заключенных. По данным филиппинской газеты Inquirer, переполненность Билибида составляет более 350 процентов.

В таких условиях люди вынуждены спать по очереди или размещаться в коридорах. Переполненность ведет к быстрому распространению инфекций, нехватке воды и пищи, а также росту конфликтов, нередко приводящим к летальным исходам.

Захват власти заключенными

Когда государство не справляется с управлением, власть забирают сами заключенные. Это одна из самых опасных моделей тюремной среды.

Так, в венесуэльской тюрьме Сабанета, в которой при вместимости около 700 человек содержалось более 3,5 тыс. внутренний контроль фактически перешел к лидерам преступных группировок — «пранам». Они распределяли камеры, контролировали доступ к еде и оружию, взимали «плату за защиту». В результате тюрьма превратилась в территорию постоянных вооруженных конфликтов. В 2013 году во время беспорядков и пожара в Сабанете погибли десятки заключенных.

Отсутствие медицины и антисанитария

Даже без прямого насилия условия содержания бывют смертельно опасными.

В тюрьме Чикуруби в Зимбабве камеры площадью около 9×4 м могут вмещать до 20–25 человек. При этом доступ к воде и медицинской помощи ограничен.

Такие условия приводят к быстрому распространению туберкулеза, кожных инфекций и других заболеваний. При нехватке врачей и лекарств даже относительно простые болезни часто заканчиваются летальным исходом.

Насилие со стороны правозащитников

В некоторых странах тюрьмы становятся инструментом политического контроля. Это создает дополнительный уровень опасности.

Тюрьма Инсейн в Мьянме неоднократно упоминалась как место, где фиксируются пытки, избиения и жестокое обращение с заключенными. По свидетельствам бывших узниц, слова которых приводит BBC, насилие там носит системный характер: от изоляции до принуждения к сексуальным контактам.

Бунты из-за дефицита ресурсов

При критическом дефиците ресурсов даже базовые функции системы перестают работать, а риск массовых жертв резко возрастает. В 2020 году в тюрьме Лос-Льянос в Венесуэле произошел один из крупнейших бунтов последних лет. По данным издания «‎Известия», погибли не менее 47 человек.

Одной из причин стала острая нехватка еды и воды. Заключенные пытались прорваться к складам с продуктами, что привело к вооруженному столкновению.

Жесткая изоляция

Даже в максимально контролируемых тюрьмах риск для здоровья может оставаться высоким — просто в другой форме. Так, тюрьма ADX Florence в США считается одной из самых защищенных в мире. Заключенные проводят до 23 часов в сутки в одиночных камерах.

Такая система снижает риск конфликтов из-за отсутствия физических контактов, однако правозащитные организации, включая American Civil Liberties Union, указывают на тяжелые психологические последствия: депрессию, тревожные расстройства и деградацию когнитивных функций.

Чрезмерные возможности

В боливийской тюрьме Сан-Педро сформировалась уникальная модель. Внутри тюрьмы действует собственная экономика: камеры можно покупать, а заключенные могут жить с семьями.

Однако такая система сопровождается коррупцией и влиянием криминальных структур. Формально она выглядит стабильной, но фактически остается уязвимой к конфликтам.

Несмотря на многочисленные доклады международных организаций, такие учреждения продолжают функционировать. Причина — в сложности реформ. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, подготовку персонала, медицину и программы реабилитации. Для многих стран это оказывается экономически и политически сложной задачей.

