Сколько людей в мире живут без чистой воды

Еще недавно нехватка пресной воды воспринималась как проблема отдельных стран — прежде всего засушливых регионов Африки или Ближнего Востока. Однако современные данные показывают, что ситуация изменилась, причем не в лучшую сторону. Подробнее — в материале «Рамблера».

Как меняется география дефицита?

Раньше водный кризис был локальным. Сегодня он становится глобальным. В одних регионах усиливаются засухи, в других — происходят резкие колебания между избытком воды и ее нехваткой.

Даже страны с относительно высоким уровнем водных ресурсов начинают сталкиваться с нестабильностью — из-за изменения климата, перегрузки систем и загрязнения источников. Этот процесс называют «водной нестабильностью»: вода есть, но ее доступность становится непредсказуемой.

Почему проблема стала глобальной?

По оценкам ООН, около четырех миллиардов человек уже сталкиваются с серьезным дефицитом воды как минимум один месяц в году. При этом речь идет не только о количестве воды, но и о ее качестве, доступности и распределении. Даже там, где вода есть, она не всегда пригодна для безопасного использования.

Главный вывод Юнеско и системы UN-Water заключается в том, что пресная вода перестает быть стабильным ресурсом. В основе кризиса лежит сразу несколько факторов:

изменение климата,

рост населения,

увеличение потребления,

загрязнение источников.

Все эти процессы усиливают друг друга. В результате даже регионы, которые раньше не испытывали проблем с водой, начинают сталкиваться с ее нехваткой.

«Водные башни» планеты под угрозой

Особое внимание в докладе 2025 года уделялось горам и ледникам. Их называют «водными башнями» Земли, потому что именно они обеспечивают пресной водой миллиарды людей в равнинных районах.

Однако из-за глобального потепления эти системы быстро разрушаются. Ледники тают, снежный покров уменьшается, а сезонность водных потоков меняется.

По данным отчета, около двух миллиардов человек уже зависят от водных ресурсов, которые находятся под угрозой из-за деградации ледников. Это означает, что проблема дефицита воды связана не только с засухами, но и с исчезновением природных резервуаров, которые веками обеспечивали стабильное водоснабжение.

Дефицит безопасной воды

Одна из ключевых особенностей современного водного кризиса — различие между физическим и экономическим дефицитом. Физический дефицит возникает, когда воды действительно недостаточно — например, в пустынных регионах или при истощении подземных источников.

Экономический дефицит означает, что вода есть, но нет инфраструктуры, чтобы ее очистить или доставить. По данным ООН, около 2,2 млрд человек до сих пор не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Таким образом, проблема воды — это не только природный, но и социальный вопрос.

Скрытая причина кризиса

Еще один важный фактор — рост потребления воды. Сельское хозяйство остается главным потребителем: на него приходится около 70 процентов всей используемой пресной воды в мире. При этом значительная часть воды расходуется неэффективно — например, при традиционных методах орошения.

Города также увеличивают нагрузку на ресурсы. Урбанизация требует новых систем водоснабжения, а промышленность — все больших объемов воды для производства. В результате спрос растет быстрее, чем природные системы успевают восстанавливаться.

Чем опасен дефицит воды?

Нехватка воды влияет сразу на несколько ключевых сфер:

страдает сельское хозяйство. Снижение водоснабжения приводит к падению урожайности и росту цен на продукты. Во-вторых, ухудшается состояние экосистем. Реки и озера пересыхают, исчезают виды животных и растений.

ухудшается состояние экосистем. Реки и озера пересыхают, исчезают виды животных и растений. В-третьих, возникают социальные и политические риски. В некоторых регионах нехватка воды уже становится фактором конфликтов.

Кроме того, вода напрямую связана со здоровьем. Улучшение доступа к чистой воде и санитарии способно ежегодно спасать до полутора миллионов жизней.

Какие решения предлагает наука?

В докладе подчеркивается, что универсального решения не существует. Необходим комплексный подход. Среди ключевых направлений:

повышение эффективности использования воды,

модернизация систем очистки и хранения,

защита природных источников,

развитие международного сотрудничества.

Особое значение имеет мониторинг. Без точных данных невозможно управлять водными ресурсами и прогнозировать кризисы.

Вода как ограниченный ресурс

Главный вывод современных исследований звучит просто: вода больше не воспринимается как бесконечный ресурс. Рост населения, изменение климата и деградация природных систем делают пресную воду одним из ключевых факторов устойчивого развития в XXI веке. Именно поэтому сегодня все чаще говорят не о потреблении воды, а об управлении ею. В этом смысле водный кризис — это не только экологическая проблема, но и сигнал о необходимости пересмотра отношения к одному из самых базовых ресурсов на планете.

