Генсек НАТО решил «залечь на дно» во время войны на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Марк Рютте пытается «залечь на дно» на фоне войны на Ближнем Востоке, избегая публичной критики в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Проверенный временем подход Рютте к взаимодействию с Трампом подвергается испытанию, поскольку война в Иране обнажает новые разногласия внутри НАТО, подчеркивает Politico. На этой неделе Трамп назвал союзников США по НАТО «очень глупыми», поскольку они проигнорировали его просьбы о военной поддержке в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что на фоне этого США «безусловно, стоит задуматься о пересмотре своей роли» в НАТО. По данным Politico, Рютте не хочет публично перечить Трампу и предпочитает «работать над решением проблем за кулисами».

«Он рассудил, что сейчас ему выгоднее отмолчаться. Я не понимаю, как он может угодить [Трампу]. Поэтому лучше залечь на дно - по крайней мере, публично», - заявил изданию дипломат НАТО.

Однако война на Ближнем Востоке ставит Рютте в затруднительное положение. Несмотря на требования Трампа, НАТО обладает ограниченными полномочиями для действий в Иране, а неприятие войны со стороны союзников затрудняет достижение консенсуса. Как отмечает Politico, чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов он отвлекает от «основных задач альянса - поддержки Украины и подготовки к потенциальной войне с Россией».

До сих пор Рютте удавалось не допускать распада альянса, обеспечивая президенту США победы в ключевых областях, таких как увеличение расходов на оборону со стороны стран-членов НАТО и поиск пути, позволяющего Трампу отказаться от кампании по аннексии Гренландии.

В то же время Рютте подвергся критике за подобострастное отношение к Трампу. В одном из своих первых комментариев Рютте заявил о «широкой поддержке» американо-израильских атак на Иран членами НАТО - эти слова возмутили Испанию.

В любом случае США не могут убедить союзников присоединиться к войне на том основании, что их собственная территория находится под угрозой, заявил Politico еще один дипломат альянса. Статья 5 о взаимной обороне НАТО применяется в случае вооруженного нападения на союзника и не имеет прямого отношения к подобным ситуациям.