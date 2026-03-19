Генсек НАТО решил «залечь на дно» во время войны на Ближнем Востоке

Мария Иванова

Генсек НАТО Марк Рютте пытается «залечь на дно» на фоне войны на Ближнем Востоке, избегая публичной критики в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Проверенный временем подход Рютте к взаимодействию с Трампом подвергается испытанию, поскольку война в Иране обнажает новые разногласия внутри НАТО, подчеркивает Politico. На этой неделе Трамп назвал союзников США по НАТО «очень глупыми», поскольку они проигнорировали его просьбы о военной поддержке в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что на фоне этого США «безусловно, стоит задуматься о пересмотре своей роли» в НАТО. По данным Politico, Рютте не хочет публично перечить Трампу и предпочитает «работать над решением проблем за кулисами».

Глава РФПИ указал на страх в словах Марка Рютте из-за позиции по Ирану

«Он рассудил, что сейчас ему выгоднее отмолчаться. Я не понимаю, как он может угодить [Трампу]. Поэтому лучше залечь на дно - по крайней мере, публично», - заявил изданию дипломат НАТО.

Однако война на Ближнем Востоке ставит Рютте в затруднительное положение. Несмотря на требования Трампа, НАТО обладает ограниченными полномочиями для действий в Иране, а неприятие войны со стороны союзников затрудняет достижение консенсуса. Как отмечает Politico, чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов он отвлекает от «основных задач альянса - поддержки Украины и подготовки к потенциальной войне с Россией».

До сих пор Рютте удавалось не допускать распада альянса, обеспечивая президенту США победы в ключевых областях, таких как увеличение расходов на оборону со стороны стран-членов НАТО и поиск пути, позволяющего Трампу отказаться от кампании по аннексии Гренландии.

В то же время Рютте подвергся критике за подобострастное отношение к Трампу. В одном из своих первых комментариев Рютте заявил о «широкой поддержке» американо-израильских атак на Иран членами НАТО - эти слова возмутили Испанию.

В любом случае США не могут убедить союзников присоединиться к войне на том основании, что их собственная территория находится под угрозой, заявил Politico еще один дипломат альянса. Статья 5 о взаимной обороне НАТО применяется в случае вооруженного нападения на союзника и не имеет прямого отношения к подобным ситуациям.