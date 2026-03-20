Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины

Идея выйти из Евросоюза и жить своей жизнью получила в Польше второе дыхание. Как о серьезной угрозе о ней говорят в правительстве и независимые эксперты, хотя большинство поляков пока еще против такого сценария. Переубедить их должны жадность и ненависть к Украине.

«Полексит – это реальная угроза сегодня», – утверждает польский премьер Дональд Туск.

Это слово – по аналогии с британским Брекситом – он придумал не сам. Оно уже давно в ходу среди тех, кто хотел бы выхода Польши из Евросоюза. Если верить Туску, их теперь много. Опасно много.

Главное, чтобы он эту опасность не перехваливал. Развал ЕСблагое дело, но прежде всего Туск пытается решить внутриполитические проблемы.

Та группа лиц, которая пытается перечеркнуть европейское будущее поляков, обрисована премьером следующим образом: «обе Конфедерации», партия «Право и справедливость», президент Кароль Навроцкий как общий «покровитель», кроме того, Россия, MAGA-активисты (они же трамписты) и европейские правые во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Трех последних представлять не нужно, а польская «внутрянка» в пояснениях нуждается. «Обе Конфедерации» – это монархисты из партии «Конфедерация польской короны» и парламентское объединение партий «Конфедерация свободы и независимости». Они выступают против членства в ЕС давно и открыто, но зачастую с оговорками, что при выходе нужно сохранить Шенгенскую зону и единое экономическое пространство.

Партии «Право и справедливость» намерение покончить с Евросоюзом Туск скорее приписывает, иначе бы давно покончила: в XXI веке именно эта партия чаще всего была в Польше правящей. Но у нее действительно отвратительные отношения с еврокомиссарами из Брюсселя как у силы консервативной, клерикальной, националистической (и русофобской, но теперь это в ЕС поощряется), где задают повестку «серый кардинал» польских правых Ярослав Качиньский и польское национальное качество – гонор.

Что же касается президента Навроцкого, формально он ни к одной партии не принадлежит, но оправдывает ожидания тех, кому не нравятся Украина и ЕС, уверенно внося хаос в политику Варшавы по этим вопросам. А теперь он в глазах Туска перешел «красную линию», наложив вето на законопроект о программе SAFE, содействующей оборонным инвестициям в Евросоюзе. Сделано это было, как ни крути, в интересах американцев, но в правительстве называют произошедшее «актом измены народу», а в правой оппозиции и канцелярии президента – «спасением суверенитета страны».

Из-за срыва программы SAFE Туск уже неделю пребывает в режиме истерики и несколько раз указал на угрозу выхода из ЕС из-за действий Навроцкого и Ко. «Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их», – обещает премьер.

Список антиевропейских заговорщиков опубликован Туском не для того, чтобы Урсула фон дер Ляйен прислала ему из Брюсселя несколько бригад карателей и тем самым решила проблемы с оппозицией. Пока еще Евросоюз до такого не дошел, хотя идет в этом направлении.

Скорее Туск запугивает собственных граждан и пытается натравить их на президента, так сказать, взывает к народу, который, согласно соцопросам, на 82% против выхода из ЕС (а против вето Навроцкого на программу SAFE – 57%). Это одновременно и перекладывание ответственности за срыв важного законопроекта, и борьба за власть с президентской канцелярией, и начало кампании по выборам в польский Сейм 2027 года, после которых Туск планирует сохранить свое кресло.

Однако, как считают в издании Politico, угроза для «единой европейской семьи» серьезнее, чем может показаться. «Даже циничное использование темы Полексита в политической борьбе способно привести к тому, что вопрос о членстве в ЕС станет определяющим для будущих выборов и судьбы страны», – предупреждают там, подчеркивая, что тренд не в пользу еврооптимистов. Потому что евроскептики пошли злобные да настойчивые, а база их поддержки в обществе расширяется.

Иными словами, может получиться, как с Великобританией. Сперва Брексит был своего рода политтехнологией для решения внутренних вопросов, и твердо за выход из ЕС выступали лишь небольшие партии. А потом – бац, это реальность. Затянувшаяся шутка привела к колоссальным последствиям.

В случае с Польшей примерно понятно, когда надо ждать «бац». Да, Еврокомиссия наглеет, да, Евросоюз находится в режиме хронического кризиса, но все это может продолжаться еще долго. Реально подтолкнуть поляков к выходу могут два взаимосвязанных процесса – падение уровня жизни в Евросоюзе и вступление в него Украины.

Строго говоря, полякам на ЕС грех жаловаться, пускай он и противоречит консерватизму их нации.

В сочетании с более успешными, чем у соседей, либеральными реформами 1990-х годов «выравнивающие» дотации от Брюсселя породили так называемое польское экономическое чудо. Теперь это развитая (а не развивающаяся) страна по рейтингу Всемирного банка, и недалек тот день, когда медианный уровень доходов граждан стран ЕС будет ниже, чем у поляков.

Этот день приближают два обстоятельства – экономический кризис в ЕС как следствие разрыва с Россией и евроинтеграция украинцев. Вступление в Евросоюз – это своего рода утешительный приз, который какая-то часть Украины все еще может получить после окончания боевых действий. Хочешь не хочешь, а остаточки европейцам придется подобрать и прокормить – к такому сценарию склоняются США, евробюрократы и глобалисты в целом, считая, что сопротивление отдельных стран, вроде Венгрии, можно будет сломить.

Понятно, что после этого медианный уровень жизни в ЕС попросту рухнет: Украина – страна по европейским меркам очень большая и очень бедная. Кроме того, в одной очереди с ней стоит толпа бедняков помельче, вроде Молдавии и балканских государств.

Для поляка это означает следующее: вместо того чтобы получать надбавку из бюджета ЕС, он, наоборот, будет отдавать туда сливки со своего торта, чтобы их разделили между украинцами с их Бандерой и албанцами с их Мухаммедом. Такой вариант вступает в нестерпимое противоречие с национализмом, консерватизмом и гонором.

На эту тему Культ личности породил конфликт между США и Польшей Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля Европа с центром в Киеве расползается по швам

Евросоюз в Польше (и не только) недаром кличут «евросовком», который подавляет польский суверенитет и идентичность, как это в представлениях Варшавы прежде делала советская Москва. То, что к польским монархистам, националистам, либертарианцам и другим группам поддержки Полексита в перспективе присоединится народ в широком смысле, не вызывает особых сомнений. Сомнительно, что народ от этого станет счастлив.

Распад ЕС как глобалистского проекта соответствует интересам России, которой сподручнее выстраивать отношения с национальными правительствами, чем с брюссельской бюрократией. В этом Туск прав, но по части уныния прав тоже: британцам экономический эффект от выхода из Евросоюза резко не понравился, а Польша – не Британия. Несмотря на все успехи, ее экономика не самодостаточна и выдающейся производственной базой похвастаться не может, а то, что есть, испытает сильный удар от тарифных сборов и пошлин.

Но в случае с поляками всегда велик шанс на то, что над рациональным поведением возобладает гонор. В кои-то веки с пользой.