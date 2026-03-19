Предсказана реакция Ирана на убийство Лариджани

Политолог-востоковед, член президиума СМП РАПН Илья Щербаков в беседе с RG.RU рассказал, какой может быть реакция Ирана на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

По мнению эксперта, после серии ударов по ключевым объектам Исламской Республики и потери высокопоставленных лиц, в том числе верховного лидера Али Хаменеи, стратегия Тегерана может измениться.

Щербаков обратил внимание на то, что Иран сегодня является разъяренным участником конфликта, своего рода тигром, которого атакуют с разных сторон, и в такой ситуации он неизбежно отвечает на внешние вызовы. Собеседник издания подчеркнул, что ликвидация иранских политиков только усиливает динамику конфликта, развивающегося по нарастающей.

Политолог отметил, что сейчас можно наблюдать, как раскручивается спираль эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и каждое новое событие не снижает напряжение, а, наоборот, переводит противостояние в более жесткую фазу.