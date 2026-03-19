В Иране казнили трех участников январских протестов

В Иране были казнены три участника январских протестов в Иране, которые были замешаны в убийстве двух сотрудников сил правопорядка.

Об этом пишет Tasnim.

«Три осужденных, которые участвовали в январских беспорядках в Иране, были повешены за убийство двух сотрудников сил правопорядка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что они признали вину в убийстве.

«Во время беспорядков... они использовали различные виды холодного оружия в двух районах... отдельно напав на двух офицеров... Казнённые также реконструировали место преступления, детально воссоздав свои преступные действия, и дали подробные объяснения по ним», — уточняется в сообщении.

Также их обвинили в деятельности в интересах США и Израиля.