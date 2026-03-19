ФБР завело дело на экс-главу контртеррористического центра США

ФБР начало расследование, касающееся утечки информации, в отношении экс-главы Национального контртеррористического центра США Джо Кента. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом расследования.

Ранее Кент подал в отставку в знак протеста - из-за несогласия с войной в Иране. Покидая пост, он заявил, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США. Кент также обвинил президента США Дональда Трампа в развязывании войны из-за «давления со стороны Израиля».

Расследование в отношении Кента сосредоточено на обвинениях в «неправомерном разглашении секретной информации». По словам источников Semafor, расследование началось еще до отставки Кента. Один из собеседников утверждает, что расследование идет уже несколько месяцев.

Сразу после отставки Кента представители администрации Трампа заявили, что он был «известным источником утечек информации» и что его отстранили от брифингов с президентом. Один из источников Axios сообщил, что Кента подозревали в передаче информации Такеру Карлсону и еще одному консервативному подкастеру. Этот же собеседник уточнил, что ФБР изучает утечку разведывательной информации, касающейся Израиля и Ирана.

«Он [Кент - прим.ред.] оставил после себя довольно внушительный след в интернете, за ним следили в течение нескольких месяцев», - заявил собеседник издания, знакомый с ходом расследования.

По словам источника Axios, Кент попытается представить расследование как «месть за его отставку», но все наоборот: он уволился, поскольку в его отношении ведется расследование, и он знал об этом.

После отставки Кент дал двухчасовое интервью Карлсону, своему союзнику по критике Израиля и войны с Ираном. Карлсон активно защищал Кента и заявил, что тот расплачивается за «предсказание катастрофы».

Как отмечает Axios, непонятно, почему Кента не уволили немедленно, если он стал фигурантов расследования ФБР.