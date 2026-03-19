В США призвали остановить вышедший из-под контроля Израиль

Израиль вышел из-под контроля над ситуацией и самостоятельно ведет военную операцию против Ирана, что стало первоочередной проблемой, которую президент США Дональд Трамп должен решить.

Об этом заявил бывший глава контртеррористического центра США Джо Кент в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном на его YouTube-канале.

«Первое, что должен сделать президент Трамп, — решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну», — отметил он.

По мнению Кента, США по-прежнему продолжат защищать Израиль и предотвращать удары баллистическими ракетами, но наступательные действия с их стороны должны быть остановлены.

Ранее стало известно, что Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование военного конфликта в Иране. Сообщается, что огромный запрос, предположительно, встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта.