Мерц выступил с заявлением по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал включить Европу в переговорный процесс по Украине и выступил против формата без участия ЕС. Об этом сообщает Die Welt.

По его словам, обсуждение урегулирования не должно вестись только между Россией и США без Украины и европейских стран. Мерц указал на необходимость участия Брюсселя в ключевых решениях по конфликту.

Он также заявил о необходимости срочного согласования финансовой поддержки Киева. Речь идет о кредите Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, который пока не утвержден.

С аналогичным требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об отсутствии альтернатив финансированию Вооруженных сил страны, кроме кредита ЕС.

Зеленский обратился с призывом к ЕС

По данным публикаций, Зеленский сделал это заявление в Мадриде после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписания соглашений в сфере обороны и сотрудничества. Он призвал европейских лидеров ускорить принятие решения по пакету помощи, который блокируется Венгрией.

Президент Украины отметил, что финансирование согласовано до конца 2025 года, однако его реализация затягивается. По его словам, поддержка ВСУ не должна прерываться, даже если изменится механизм передачи средств.

Ситуация осложняется энергетическим спором между Украиной и Венгрией. В конце января Киев прекратил прокачку топлива по трубопроводу «Дружба», сославшись на повреждения инфраструктуры.

В ответ Будапешт остановил поставки дизельного топлива, а 20 февраля заблокировал решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти.

На фоне конфликта между сторонами усилилась политическая напряженность. В публикации также указывается, что Зеленский выступил с жесткими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

