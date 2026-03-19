Кнайсль высказалась о войне США с Ираном

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что репутация американской армии оказалась на кону в войне с Ираном, так как США до сих пор не могут заявить о своей победе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что, несмотря на заявления США, Ормузский пролив остается перекрытым, а цены на нефть растут. По ее мнению, американская армия «увязла» в конфликте с Ираном.

Экс-министр добавила, что война также осложнила отношения США с союзниками на Ближнем Востоке. В то же время иранская система устояла - свергнуть правительство страны Вашингтону не удалось.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Атаки по нефтехранилищам и другой инфраструктуре, а также блокировка Ормузского пролива, привели к росту цен на нефть Brent выше ста долларов за баррель. По мнению аналитиков, если война затянется, цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель.

The Washington Post писала, что Иран сохраняет контроль над запасами высокообогащенного урана, которые, по мнению США и стран-союзниц, составляют 440 килограммов, - это «еще один козырь в рукаве» Тегерана. Президент США Дональд Трамп также сталкивается с растущим давлением со стороны собственной партии, требующей переключить внимание на экономику в преддверии промежуточных выборов.