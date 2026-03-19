Зеленский назвал единственный способ финансирования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует других вариантов финансирования Вооруженных сил страны (ВСУ), кроме кредита от Европейского союза (ЕС). Об этом написал портал Euractiv.
В публикации сообщается, что накануне Зеленский призвал лидеров Евросоюза разблокировать пакет поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро, который сейчас останавливает Венгрия.
Ранее сообщалось, что если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, Зеленский впадет в ярость. Саммит Евросоюза станет практически полем битвы, писала газета Politico.