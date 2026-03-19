Пока вы спали: отношение США к РФ и неизвестные БПЛА над военной базой с Рубио

В США идет кампания по обострению отношений с РФ

Конгрессвумен из Флориды Анна Паулина Луна заявила, что в США, по её мнению, ведётся скоординированная кампания, направленная на обострение отношений с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, подобные действия осуществляются через подставные источники и сопровождаются распространением недостоверной информации.

Луна также подчеркнула, что американская администрация продолжает участвовать в мирных переговорах с Россией и, по её мнению, никакие внешние усилия не смогут сорвать этот процесс.

СМИ: Зеленский будет в ярости, если Киев не получит €90 млрд

По данным европейских дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский может резко отреагировать, если Евросоюз вновь не одобрит выделение Киеву €90 млрд финансовой помощи.

Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет Politico, решение о предоставлении средств напрямую зависит от позиции Венгрии, которая продолжает блокировать инициативу и угрожает накладывать вето на выгодные для Украины решения ЕС.

Будапешт пошёл на этот шаг на фоне спора с Киевом из-за прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», что также затормозило принятие нового пакета санкций против России.

Неопознанные БПЛА заметили над базой в Вашингтоне, где живут Рубио и Хегсет

Над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне, где проживают госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, были замечены неопознанные беспилотники.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации The Washington Post, дроны появлялись в небе над объектом как минимум в одну из ночей за последние десять дней, однако их происхождение установить не удалось.

После инцидента американские власти усилили меры безопасности и даже обсуждали возможность эвакуации высокопоставленных чиновников, но в итоге решили ограничиться дополнительными защитными мерами и внутренними консультациями в Белом доме.

Трамп пригрозил уничтожить объекты месторождения Южный Парс в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов уничтожить объекты крупнейшего иранского газового месторождения Южный Парс в случае атаки Тегерана на предприятия по производству СПГ в Катаре.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты могут пойти на такие меры как при поддержке Израиля, так и самостоятельно, если сочтут это необходимым.

Трамп подчеркнул, что не стремится к масштабным разрушениям, однако пообещал без колебаний отдать приказ о нанесении удара, если катарская энергетическая инфраструктура вновь окажется под угрозой.

США могут направить дополнительно тысячи военных на Ближний Восток

Администрация США рассматривает возможность переброски дополнительных тысяч военнослужащих на Ближний Восток для участия в операции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства Reuters, размещение войск может включать иранское побережье с целью обеспечения свободного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Также обсуждается возможность переброски американских сил на иранский остров Харк для усиления присутствия и поддержки военных действий в регионе.