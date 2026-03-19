Зеленский обратился с призывом к ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив финансированию Вооруженных сил страны, кроме кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным публикации, глава государства выступил в Мадриде после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписания соглашений в сфере обороны и сотрудничества. Зеленский призвал лидеров ЕС ускорить принятие решения по пакету помощи, который на данный момент блокируется Венгрией.

Он отметил, что финансирование уже согласовано до конца 2025 года, однако его реализация затягивается. По его словам, поддержка ВСУ не должна прерываться, даже если механизм передачи средств будет скорректирован.

Раскрыта цель тура Зеленского по Европе

Ситуация обострилась после энергетического спора между Киевом и Будапештом. В конце января Украина прекратила прокачку топлива по трубопроводу «Дружба», сославшись на повреждения инфраструктуры. Венгрия в ответ остановила поставки дизельного топлива.

20 февраля Будапешт заблокировал решение Евросоюза о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. На этом фоне конфликт между сторонами усилился.

В материале также указывается, что Зеленский допустил жесткие заявления в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне сложившейся ситуации.