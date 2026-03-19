Зеленский обратился с призывом к ЕС

Алиса Селезнёва

Владимир Зеленский призвал страны ЕС разблокировать кредит Киеву в 90 млрд евро, так как не существует других вариантов для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Euractiv.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». После чего Владимир Зеленский высказал мнение, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать его контакты украинским военным, чтобы они «пообщались с ним на своем языке».

18 марта, выступая в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС разблокировать помощь Киеву, несмотря на несогласие Венгрии.

«Зеленский заявил, что финансирование было согласовано еще до конца 2025 года и должно быть реализовано сейчас», — говорится в статье.

При этом украинский политик подчеркнул, что поддержка Вооруженных сил Украины «не должна прерываться».

«Мы рассчитываем, что страны ЕС найдут способы решить эту проблему (…) Альтернативы кредиту в 90 миллиардов евро нет», — заявил Зеленский.

По официальным данным, около 60 миллиардов евро кредита должны быть направлены на укрепление обороноспособности Украины, а 30 миллиардов евро - на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку, напомнило издание.

Раскрыта цель тура Зеленского по Европе

Нефтепровод «Дружба», используемый для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, прекратил свою работу 27 января. Украинская сторона заявила, это произошло из-за поломки. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, украинские власти до сих пор не допустили группу экспертов к осмотру трубопровода.