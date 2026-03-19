Названы последствия операции НАТО в Ливии

Военная операция НАТО в Ливии в 2011 году привела к длительной дестабилизации страны и усилению вооруженных группировок. Об этом РИА Новости сообщил депутат парламента, действующего на востоке страны, Абдельманам Аль-Арафи.

По его словам, вмешательство альянса стало поворотным моментом, после которого Ливия утратила управляемость как единое государство. Парламентарий отметил, что за прошедшие годы в стране закрепилось влияние разрозненных вооруженных формирований.

Боевые действия начались 19 марта 2011 года. Страны НАТО нанесли удары по территории Ливии, поддержав вооруженную оппозицию. Военная кампания продолжалась около семи месяцев, в ней участвовала авиация 18 государств. Сообщалось о гибели мирных жителей. Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит 20 октября того же года.

Аль-Арафи заявил, что изначально речь шла о введении бесполетной зоны, однако операция переросла в масштабное военное вмешательство. По его оценке, это привело к формированию вооруженных групп, которые получили ресурсы и влияние и в отдельные периоды оказывали давление на государственные структуры.

Он также указал, что иностранное вмешательство совпало с событиями так называемой арабской весны и усугубило внутренний кризис. По его мнению, попытки силового внедрения политических изменений не привели к стабилизации.

В последующие годы в Ливии сохраняется политическое противостояние. Власти на западе страны, базирующиеся в Триполи, и структуры на востоке, поддерживаемые Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, не пришли к единой системе управления.

В 2021 году на форуме ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН была сформирована переходная исполнительная власть, однако всеобщие выборы не состоялись. В настоящее время в стране действуют два правительства. Одно из них, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой и поддерживаемое ООН, работает в Триполи. Второе, сформированное палатой представителей, действует в Бенгази под руководством Усамы Хаммада.