Приграничные страны призвали Иран прекратить атаки по их территориям

Министры иностранных дел 12 арабских и исламских стран призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей (SPA).

В заявлении говорится, что удары Исламской Республики по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы, в связи с этим Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки.

Участники встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) подтвердили, что арабские страны Персидского залива имеют право на самооборону, и договорились продолжать усилия для сдерживания действий Иран.

В переговорах приняли участие главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.