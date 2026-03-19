В Турции сообщили об отсутствии дат новых переговоров по Украине
Турецкая сторона не располагает информацией о сроках проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.
В Анкаре уточнили, что на данный момент участники процесса не представили конкретных предложений по датам. При этом контакты с заинтересованными сторонами продолжаются.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявлял о готовности Анкары организовать новую встречу в ближайшее время.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошел 17–18 февраля в Женеве.
По данным источника агентства, по итогам этой встречи стороны не подписали никаких документов.
Конкретные параметры следующего раунда, включая место и сроки его проведения, на момент публикации не определены.