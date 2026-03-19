В США заявили о кампании по усилению напряженности с Россией

Политик считает, что распространяется ложная информация о переговорах с Россией

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о существовании кампании, которая усиливает напряженность в отношениях с Россией. По ее мнению, в США распространяется ложная информация о переговорах с российской стороной.

Политик из Флориды высказалась в социальной сети. Она отметила, что наблюдает скоординированные действия, которые осуществляются с помощью подставных источников. При этом Луна подчеркнула, что США и действующая администрация активно ведут переговоры с Россией о мире и никто не сможет этому помешать.

"Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряженности в отношениях с Россией", — отметила Анна Паулина Луна.

Однако политик не раскрыла, кто стоит за кампанией и в чем именно заключается ее суть.